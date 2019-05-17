2019-05-17T12:44:36+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации

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Процесс очищения банковской системы РФ практически завершен. Новых крупных санаций Банк России не ожидает, заявил 16 мая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин. Эффективность санации через Фонд консолидации банковского сектора доказал банк «Открытие», который стал прибыльным.

"Я считаю, что три четверти этого пути мы прошли, и вот таких крупных масштабных явлений, печальных событий, которые были в 2017 году, мы не ожидаем", — сказал Дмитрий Тулин, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

ОАО Банк «Открытие», который был первой крупной кредитной организацией, которая санировалась по новому механизму через созданный регулятором Фонд консолидации банковского сектора, в результате санации стал прибыльным.

«Слова первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина о том, что не будет крупных санаций, подобных тем, что происходили во второй половине 2017 года, адекватно описывают состояние российской банковской системы. С помощью нового механизма санации, запущенного два горда назад, регулятор сумел в короткие сроки решить проблемы некоторых банков из топ-20 и не допустить волну финансовой паники. Текущее состояние российской банковской системы не внушает опасений. Мы имеем прочный и значительный профицит ликвидности в системе. Количество отозванных банковских лицензий в 2018 году сократилось на треть по сравнению с 2017-м. Большинство системно значимых российских банков показывают устойчивую прибыль, общее количество прибыльных банков в целом по сектору тоже растет. Кроме того, заявление Тулина имеет важный «терапевтический» эффект для рынка - регулятор доказал, что способен решать проблемы крупных банков в случае острой необходимости. А теперь дает понять, что никаких рисков, подобных тем, что возникли в 2017 году, в российской банковской системе нет и в обозримом будущем не предвидится», - прокомментировал президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, об эффективности механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора можно судить по результатам банка «Открытие», который первым прошел оздоровление по новому механизму. «Уже по итогам 2018 года и банк «Открытие», и группа в целом показали очень хороший финансовый результат. Этот год мы также проходим успешно. 17 мая будет опубликована консолидированная отчетность группы по МСФО за первый квартал, и могу сказать, что финансовый результат сопоставим с результатом прошлого года», - сообщил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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