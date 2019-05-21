2019-05-21T11:57:42+03:00
Общество

В Калининграде перенесли сроки разработки проекта нового моста через Преголю

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: предоставлено разработчиками проекта.
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Вопрос рассмотрели на заседании комиссии горсовета по градорегулированию и земельным ресурсам. По действующему инвестиционному договору планировалось, что проект моста, которые появится напротив спорткомплекса «Юность», буде разработан до 1 июня, но теперь срок сдвинут на полгода. Как сообщает пресс-служба горсовета, с учетом получения экспертных заключений государственной экспертизы в новой редакции договора указан срок до 25 декабря 2019 года.

- ООО «Ластадие» обратилось в городскую администрацию с просьбой об увеличении сроков, так как не были размежёваны участки под опоры моста, - прокомментировал председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - На комиссии мы эту просьбу поддержали, и я надеюсь, городской Совет не откажет. Главное, чтобы мост был в 2020 году введён в эксплуатацию и радовал наших горожан. В остальном условия инвестиционного договора не меняются.

Напомним, эскизы будущего моста были представлены на заседании градосовета в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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