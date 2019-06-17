У стадиона «Балтика» в День города откроют ледовый каток

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-17T15:59:12+03:00

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В этом году День города в Калининграде пройдет 5-6-7 июля. В субботу 6 июля праздничные мероприятия на территории Октябрьского острова, у стадиона, начнутся в 12:00. Там, в частности, запланировано авиационное шоу и бои викингов.

С 17 до 23 часов там же пройдет концерт, хедлайнеры которого неизвестны.

В 23:00 – фейерверк.

Оставили организаторы (а это питерская компания) и пешеходную зону. Проспект Мира традиционно перекроют в воскресенье 7 июля с 11:00 аж до 22:00. И вот там, как обещают, будет что-то новенькое.

- У стадиона «Балтика» у нас будет установлен ледовый каток с проведением мини-турниров по хоккею и фигурному катанию, - говорит Марина Пахалюк руководитель Управления культуры Калининграда. - Будет установлена «Ледяная янтарная комната», через которую сможет пройти любой желающий.

По словам ответственных в мэрии, еще одна новинка Дня города в этом году - фестиваль цветов. Однако, что он из себя будет представлять, остается только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU