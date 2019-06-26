Первого туриста, который въедет в Калининградскую область по электронной визе, встретят с почестями

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-26T19:31:47+03:00

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Власти Калининградской области будут отслеживать, и «ловить» первого туриста, который въедет в регион, воспользовавшись особым режимом электронной визы. Об этом на прошедшем в среду 26 июня заседание Совета по туризму сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Мы этого туриста встретим, он получит много различных бонусов из-за того, что первым окажется на территории Калининградской области. Не знаю пока, будет это встреча в аэропорту или на границе, поскольку неизвестно, каким видом транспорта он приедет. Отрабатываем несколько сценариев и все для того, чтобы его пребывание в Калининградской области было незабываемым. Это станет основой для будущих промо-акций, - сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что в Гданьске открывается представительство нашего региона – на базе российского центра науки и культуры, совсем рядом с памятником Нептуну в Старом городе. Там организуют информационный центр для туристов, который будет работать по пятницам субботам и воскресеньям. В нем можно будет не только получить информацию о Калининграде и достопримечательностях региона, но и заполнить анкету на электронную визу (обещают помогать в заполнении).

Кроме того, на Доминиканской ярмарке в этом году будет работать стенд Калининградской области, где можно будет купить сувениры и получить всю информацию, в том числе и по оформлению электронных виз для иностранных туристов в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU