2019-07-03T17:30:22+03:00
Общество

Власти Светлогорска призвали вызывать полицию к предпринимателям, которые предлагают диких животных для фото

Светлана БАРОН
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Глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко призвал отдыхающих сообщать в полицию о бизнесменах, которые за деньги предлагают фотографироваться с дикими животными. Такое обращение прозвучало в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Если это происходит, то пиратским образом, мы разрешения не давали. Потому когда видите, что предлагают сфотографироваться с диким животным — обращайтесь в полицию. Если при этом животному плохо — наверное, это еще и жестокое обращение. И если бы к нам обратились в администрацию за разрешением (чего не было), мы бы отказали, - заявил Бондаренко.

Напомним, ранее директор калининградского зоопарка Светлана Соколова возмутилась на своей странице в фейсбуке тому, что национальный парк «Куршская коса» заключил договор с человеком, зарабатывающим на фотографировании туристов с хищными птицами. Соколова назвала этот бизнес варварским и заявила, что «ему не место в нашем регионе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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