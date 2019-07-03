Власти Светлогорска призвали вызывать полицию к предпринимателям, которые предлагают диких животных для фото
Глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко призвал отдыхающих сообщать в полицию о бизнесменах, которые за деньги предлагают фотографироваться с дикими животными. Такое обращение прозвучало в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
- Если это происходит, то пиратским образом, мы разрешения не давали. Потому когда видите, что предлагают сфотографироваться с диким животным — обращайтесь в полицию. Если при этом животному плохо — наверное, это еще и жестокое обращение. И если бы к нам обратились в администрацию за разрешением (чего не было), мы бы отказали, - заявил Бондаренко.
Напомним, ранее директор калининградского зоопарка Светлана Соколова возмутилась на своей странице в фейсбуке тому, что национальный парк «Куршская коса» заключил договор с человеком, зарабатывающим на фотографировании туристов с хищными птицами. Соколова назвала этот бизнес варварским и заявила, что «ему не место в нашем регионе».
ИСТОЧНИК KP.RU