2019-07-08T10:00:17+03:00
Звезды

«Юморист» с Аграновичем и фильм про Донбасс: Что посмотреть на фестивале «Балтийские дебюты» в понедельник

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Светлогорске продолжается кинофестиваль «Балтийские дебюты-2019», в рамках которого проходят бесплатные показы фильмов. В понедельник 8 июля день начнется с блока «Мир анимации» - в «Янтарь холле» покажут мультфильмы.

В течение дня для вас – картины конкурсного и внеконкурсных показов.

Так, гости посмотрят фильм «Юморист» (Россия/Латвия/Чехия, 2018, реж. Михаил Идов), главную роль в котором исполнил Алексей Агранович.

Также в программе в рамках «Премьер года» новая картина «Донбасс. Окраина» (Россия, 2019, реж. Ренат Давлетьяров).

ПРОГРАММА НА 8 ИЮЛЯ

10:00 Мир анимации: Программа 2 – 46 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)

14:00 Конкурс российских дебютов: «МАЛЬЧИК РУССКИЙ», Россия, 2019 год, 72 мин., реж. Александр Золотухин – (Зал 1)

15:00 Международный конкурс: «ДОЧЬ ТРЕНЕРА», Польша, 2018 год, 93 мин., реж. Лукаш Гжегожек – (Зал 2)

16:00 Конкурс российских дебютов: «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ», Россия, 2019 год, 92 мин., реж. Анна Пармас – (Зал 1)

17:00 Международный конкурс: «АВРОРА», Финляндия, 2019 год, 106 мин., реж. Мииа Терво – (Зал 2) – первый показ в России

18:00 Конкурс российских дебютов: «НА РАЙОНЕ», Россия, 2018 год, 97 мин., реж. Ольга Зуева – (Зал 1)

19:00 Международный конкурс: «ЮМОРИСТ», Россия/Латвия/Чехия, 2018 год, 100 мин., реж. Михаил Идов – (Зал 2)

19:00 Специальный показ: «СЕСТРЁНКА», Россия, 2019 год, 94 мин., реж. Александр Галибин – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00 Конкурс российских дебютов: «МОЛОДОЕ ВИНО», Россия, 2019 год, 86 мин., реж. Петр Олевский – (Зал 1)

21:00 Международный конкурс: «ФЕНИКС», Норвегия, 2018 год, 86 мин., реж. Камилла Стрём Хенриксен – (Зал 2) – первый показ в России

21:30 Премьеры года: «ЗАВОД», Россия, 2018 год, 109 мин., реж. Юрий Быков – (Большой зал Театра Эстрады)

22:00 Премьеры года: «ДОНБАСС. ОКРАИНА», Россия, 2019 год, 96 мин., реж. Ренат Давлетьяров – (Зал 1)

Возрастное ограничение по программам:

Мир анимации: 6+

Концерты, Специальные показы: 12+

Международный конкурс, Конкурс российских дебютов, Премьеры года: 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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