В Железнодорожном обрушилась часть фасада одного из фахверковых зданий-близнецов

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-08T18:24:01+03:00

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В поселке Железнодорожный Правдинского района произошло обрушение стены одного из знаменитых фахверковых складов. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец, приехавший в Железнодорожный из Калининграда, чтобы сфотографировать городские улицы до реновации, анонсированной руководителем фонда капремонта Оксаной Астаховой.

- Судя по всему, стена обрушилась буквально пару дней назад, - сообщил очевидец. – При этом, кирпич подмял под собой строительный забор, которым обнесена постройка.

Напомним, собственники (один из них проживает в Зеленоградске, а второй – в Москве) исторических фахверковых складов в поселке Железнодорожный начали разбирать здания на кирпич в феврале 2014 года, несмотря на то, что они являются объектами культурного наследия. Тогда же руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что в поселке происходит не разрушение, а начинается первый этап «профессиональных реставрационных работ».

Тем не менее, реставрацию так никто и не продолжил, и руины со сложенными на паллеты кирпичами были брошены. В декабре прошлого года на оперативном совещании в правительстве области Евгений Маслов сообщил, что оба собственника привлечены к административной ответственности, однако в восстановлению зданий-памятников они так и не приступили.

На той же «оперативке» губернатор Антон Алиханов, узнав об этом, предложил инициировать процедуру изъятия фахверковых складов у недобросовестных пользователей.

На сегодняшний день одно из фахверковых зданий-близнецов, являющихся одним из символов города, практически полностью разрушено.

ИСТОЧНИК KP.RU