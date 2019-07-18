В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-18T16:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Нарвской в Калининграде в четверг 18 июля начали ремонт железнодорожного переезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, до конца недели рабочие будут асфальтировать участки дороги, прилегающей к ж/д переезду.

Полное перекрытие улицы не планируется, на графике движения поездов работы никак не отразятся.

Предусмотрен поочередный пропуск автотранспортных средств по одной полосе дороги.

В начале этого года на Нарвской меняли резинокордовый настил переезда.

ИСТОЧНИК KP.RU