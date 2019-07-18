В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На улице Нарвской в Калининграде в четверг 18 июля начали ремонт железнодорожного переезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, до конца недели рабочие будут асфальтировать участки дороги, прилегающей к ж/д переезду.
Полное перекрытие улицы не планируется, на графике движения поездов работы никак не отразятся.
Предусмотрен поочередный пропуск автотранспортных средств по одной полосе дороги.
В начале этого года на Нарвской меняли резинокордовый настил переезда.
ИСТОЧНИК KP.RU