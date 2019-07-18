2019-07-18T16:35:28+03:00
Общество

В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

На улице Нарвской в Калининграде в четверг 18 июля начали ремонт железнодорожного переезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, до конца недели рабочие будут асфальтировать участки дороги, прилегающей к ж/д переезду.

Полное перекрытие улицы не планируется, на графике движения поездов работы никак не отразятся.

Предусмотрен поочередный пропуск автотранспортных средств по одной полосе дороги.

В начале этого года на Нарвской меняли резинокордовый настил переезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей
Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы
В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру
В Калининграде эвакуируют посетителей торговых центров
Минобороны восстановит немецкий военный городок под Калининградом
В Зеленоградске спасли туристку из Москвы, которую уносило в море
Организаторы «Шоу слонов» из-за сложностей с паромом не смогли вовремя привезти животных в Калининград
На пляжи Балтийской косы выбросило нефтепродукты
В Калининграде скончался художник Виктор Рябинин
В ДТП под Калининградом пострадали две несовершеннолетний девушки
В Калининграде вор попался при сбыте похищенного ноутбука
Калининградцы собрали 42 тысячи подписей против гастролей цирка-шапито "Шоу слонов"
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
Под Калининградом автомобиль сбил двухлетнего ребенка
В Южном парке Калининграда начали строить спорткомплекс с бассейном олимпийского класса
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мицубиши»
Житель Германии подарил калининградскому музею коллекцию старинных монет
В Калининграде на набережной Петра Великого сгорело маломерное судно
Прокурора Калининградской области попросили провести личную проверку законности возбуждения уголовных дел против Александры Королевой
Калининградец целенаправленно обворовывал казенные учреждения
Калининградскому музею изобразительных искусств подарили графику Ловиса Коринта
В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации
В гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» примет участие команда из Калининграда