Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-18T17:28:24+03:00

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Выигрыш в 1 137 500 рублей нашему земляку Владимиру Винокурову принес 318-й тираж «Жилищной лотереи». Трансляцию розыгрыша он смотрел по телевизору.

- Начал зачеркивать числа в билете. На удивление они быстро закончились, - рассказал Владимир. — Я понял, что случилось чудо, я стал миллионером.

Как сообщает пресс-служба «Столото», в свободное время калининградец занимается домашним хозяйством, а выигрыш потратит на обустройство дома - проведет газ.

Напомним, в октябре прошлого года житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей. Абсолютный рекорд Калининградской области - 126 миллионов 925 тысяч 038 рублей. Эту сумму в мае 2015 года выиграл наш земляк, купивший билет «Гослото «6 из 45».

ИСТОЧНИК KP.RU