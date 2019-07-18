2019-07-18T17:28:24+03:00
Общество

Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Оформлять выигрыш победитель приехал вместе с племянником .Оформлять выигрыш победитель приехал вместе с племянником .Фото: "Столото".
Изменить размер текста:

Выигрыш в 1 137 500 рублей нашему земляку Владимиру Винокурову принес 318-й тираж «Жилищной лотереи». Трансляцию розыгрыша он смотрел по телевизору.

- Начал зачеркивать числа в билете. На удивление они быстро закончились, - рассказал Владимир. — Я понял, что случилось чудо, я стал миллионером.

Как сообщает пресс-служба «Столото», в свободное время калининградец занимается домашним хозяйством, а выигрыш потратит на обустройство дома - проведет газ.

Напомним, в октябре прошлого года житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей. Абсолютный рекорд Калининградской области - 126 миллионов 925 тысяч 038 рублей. Эту сумму в мае 2015 года выиграл наш земляк, купивший билет «Гослото «6 из 45».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда
Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы
В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру
В Калининграде эвакуируют посетителей торговых центров
Минобороны восстановит немецкий военный городок под Калининградом
В Зеленоградске спасли туристку из Москвы, которую уносило в море
Организаторы «Шоу слонов» из-за сложностей с паромом не смогли вовремя привезти животных в Калининград
На пляжи Балтийской косы выбросило нефтепродукты
В Калининграде скончался художник Виктор Рябинин
В ДТП под Калининградом пострадали две несовершеннолетний девушки
В Калининграде вор попался при сбыте похищенного ноутбука
Калининградцы собрали 42 тысячи подписей против гастролей цирка-шапито "Шоу слонов"
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
Под Калининградом автомобиль сбил двухлетнего ребенка
В Южном парке Калининграда начали строить спорткомплекс с бассейном олимпийского класса
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мицубиши»
Житель Германии подарил калининградскому музею коллекцию старинных монет
В Калининграде на набережной Петра Великого сгорело маломерное судно
Прокурора Калининградской области попросили провести личную проверку законности возбуждения уголовных дел против Александры Королевой
Калининградец целенаправленно обворовывал казенные учреждения
Калининградскому музею изобразительных искусств подарили графику Ловиса Коринта
В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации
В гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» примет участие команда из Калининграда