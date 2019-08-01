В Калининграде с начала года зарегистрировано 20 случаев заболевания корью

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-01T12:25:54+03:00

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Диагноз корь установлен 20-ти заболевшим за шесть месяцев этого года в Калининградской области. Об этом говорится в отчете «О состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости в Калининградской области за 6 месяцев 2019 года» управления Роспотребнадзора по Калининградской области (за весь 2018 год на территории области было зафиксировано лишь два случая заболевания корью).

- Своевременно проведены противоэпидемические мероприятия, что стало предупреждением распространения инфекции в домашних очагах и организованных коллективах, - говорится в свежем отчете.

Также, врачи напоминают, что корь относится к инфекциям, которая управляема средствами иммунопрофилактики, то есть достаточно пройти вакцинацию, и вы защищены.

Всего за 6 месяцев текущего года в Калининградской области зарегистрировано 118 391 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. В структуре традиционно преобладают острые инфекции дыхательных путей множественной или неуточненной локализации (ОРВИ) – это 86,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU