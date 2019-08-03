Организаторы фестиваля «100 лет Девау» попросили калининградцев скосить траву у здания аэровокзала

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-03T10:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

18 августа в Калининграде должен пройти фестиваль, приуроченный к 100-летию аэродрома Девау. Ранее «Комсомолка» сообщала, что мероприятие должно было стать двухдневным и что в нем собиралось принять участие около сотни авиаторов со всей Европы. Однако сложности, с которыми столкнулись организаторы, сильно урезали масштабы авиашоу, а средств, выделенных ДОСААФ, похоже, не хватает даже на покос травы.

Утром в субботу 3 августа пресс-секретарь фестиваля Виктория Шумилина обратилась к калининградцам со своей страницы в фейсбуке с просьбой о помощи.

- Вы любите аэродром Девау (старейший аэродром и аэропорт Европы)? Нет у меня газонокосилки, - написала Шумилина. - Прошу откликнуться тех, кто готов помочь покосить бугры около исторического здания.

ИСТОЧНИК KP.RU