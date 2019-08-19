Лучшим фильмом фестиваля «Короче» в Калининграде стал «Подводник» Александра Назарова

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-19T10:08:31+03:00

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В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино «Короче-2019». За лучший сценарий отметили авторов ленты «Ограбление по тарифу».

Лучшим режиссером стал Никита Власов, показавший короткометражку «Болванка» про знакомство жениха с мамой. Студента Школы кино и телевидения «Индустрия» поздравил ее основатель и руководитель Федор Бондарчук. Накануне в Калининграде он отбирал будущих кинематографистов.

Гран-при получил молодой режиссер Александр Назаров за драму «Подводник». Победить поблагодарил учителей и родителей.

- Спасибо и моей жене за то, что я снимал кино на свои деньги, и она при этом не развелась со мной, – пошутил он.

В основном конкурсе «Короче» в этом году были представлены 37 фильмов, из которых 35 – премьеры.

Председателем жюри, по уже сложившейся традиции, стал глава студии «Профит» Игорь Толстунов. Компанию ему составили исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

КОНКРЕТНО

Кто взял призы фестиваля Короче-2019

Лучший фильм (Гран-при): «Подводник», режиссер Александр Назаров;

Лучший режиссёр: Никита Власов, фильм «Болванка»;

Лучший сценарий: «Ограбление по тарифу», Андрей Булатов, Екатерина Михайлова;

Спецприз за честность и талант: «Белым по чёрному», режиссер: Антон Мамыкин;

Первый диплом фестиваля: «Дичь», режиссер: Ирина Ходюш;

Второй диплом фестиваля: «Обмен», режиссер: Аксинья Гог;

Спецприз: Лучший оператор: «Инкогнито», режиссер Максим Рожков, оператор Марк Келим;

ИСТОЧНИК KP.RU