ФСБ выявила мошенничество с землей в Гурьевском районе на 120 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-23T16:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовные дела по факту мошенничества с землей в Гурьевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, житель области разработал незаконную схему и смог оформить право собственности на 10 земельных участков в Гурьевском районе стоимостью более 120 млн рублей.

На злоумышленника завели уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и «Мошенничество». С него взяли подписку о невыезде.

Отметим, что сегодня тему о махинациях с землей в Гурьевском районе на оперативном совещании в правительстве области поднял губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU