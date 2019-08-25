В Мамоново лопнула ливневая решетка, которой заменили чугунный оригинал, служивший городу около сотни лет

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-25T15:07:05+03:00

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В Мамоново во время дорожного ремонта, который начался на Центральной улице еще в начале этого лета, была демонтирована довоенная ливневая решетка, произведенная в начале прошлого века на местном предприятии. По просьбе сотрудников музея решетку отдали им на хранение, а вместо нее была установлена современная. Вскоре выяснилось, что качество новодела намного хуже оригинала, так как уже в августе решетка топнула пополам. Это заметил сотрудник мамоновского краеведческого музея Константин Косенков, который выложил фотографию ливневки на своей странице в фейсбуке.

- Напомню, старую хайлигенбайлевскую ливневую решетку, пролежавшую на месте и служившую верой и правдой городу лет 100, заменили на новую около месяца назад, - написал Косенков.

ИСТОЧНИК KP.RU