2019-08-25T15:07:05+03:00
Общество

В Мамоново лопнула ливневая решетка, которой заменили чугунный оригинал, служивший городу около сотни лет

Новодел прослужил всего около месяца
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Новая ливневка, лопнувшая после месяца эксплуатацииНовая ливневка, лопнувшая после месяца эксплуатацииФото: предоставлено Константином Косенковым
Изменить размер текста:

В Мамоново во время дорожного ремонта, который начался на Центральной улице еще в начале этого лета, была демонтирована довоенная ливневая решетка, произведенная в начале прошлого века на местном предприятии. По просьбе сотрудников музея решетку отдали им на хранение, а вместо нее была установлена современная. Вскоре выяснилось, что качество новодела намного хуже оригинала, так как уже в августе решетка топнула пополам. Это заметил сотрудник мамоновского краеведческого музея Константин Косенков, который выложил фотографию ливневки на своей странице в фейсбуке.

- Напомню, старую хайлигенбайлевскую ливневую решетку, пролежавшую на месте и служившую верой и правдой городу лет 100, заменили на новую около месяца назад, - написал Косенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде закончились съемки фильма «Золотая Дюна»
Около тысячи футбольных болельщиков из Казахстана приедут в Калининград на матч своей сборной
«Крузенштерн» и «Седов» за день приняли на борт более 8,5 тысяч калининградцев и туристов
Канадские пиротехники получили первое место в чемпионате фейерверков, прошедшем в Калининграде
В мэрии Калининграда пообещали закончить реконструкцию набережной Нижнего озера к 1 ноября
Калининград попал в пятерку российских городов, где туристы чаще всего арендуют автомобили
В Калининграде неизвестный кинул на крышу магазина бутылку с зажигательной смесью
Андрей Кропоткин: Уникальный вантовый мост станет доминантой Южного парка
В Калининграде режиссер Игорь Стам бесплатно покажет свой фильм «Кастинг»
В Калининградской области снова начали поджигать сухую траву
К 66-летнему калининградцу у полиции возникли вопросы по налогам
В Советске БМВ переехал пешехода
В Калининграде посетительница магазина украла у продавца дорогостоящий телефон
В калининградском автобусе вновь пострадал пассажир
Под Калининградом выявлена незаконная стройка на территории воинской части
Калининградка на КИА сбила 16-летнего скутериста
Водитель упавшего в кювет «Мерседеса» сбежал, бросив 17-летнюю пассажирку
В ДТП под Калининградом пострадал 2-летний ребенок
Калининградец угнал автопогрузчик и перевернулся на нем
В Калининграде состоится финал чемпионата мира по фейерверкам
В поселке Донское за одну ночь произошло четыре пожара
Мэр Калининграда пригласил критиковавшего администрацию журналиста на место замначальника транспортного отдела
В Калининграде откроется выставка памяти художника Виктора Рябинина
ФСБ выявила мошенничество с землей в Гурьевском районе на 120 млн рублей
На Балткосе очистили от нефтепродуктов 4 километра побережья
Министр: Обучение во вторую смену будет организовано в 46 школах региона
Алиханов решил разобраться с сокращением водоохранных зон питьевых озер в Зеленоградском районе
Власти намерены отремонтировать два детских лагеря в Светлогорске и на Куршской косе