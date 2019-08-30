«Это необязательно»: В мэрии высказались о школьной традиции запускать в небо шары

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-30T16:34:49+03:00

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В Калининграде нет официального запрета или разрешения на запуск в небо шаров во время школьных линеек, посвященных Дню знаний. В администрации города прокомментировали эту традицию.

«Позиция комитета по образованию по поводу гелиевых воздушных шаров (которые потом загрязняют природу и могут нанести вред птицам и животным) на школьных линейках простая: это необязательно. Школы сами решают, запускать их или нет», - говорится в официальном сообщении мэрии.

В понедельник 2 сентября в Калининграде и области пройдут торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. За парты сядут более 114 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU