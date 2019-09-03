2019-09-03T17:40:04+03:00
Общество

Власти объявили конкурс на поставку и монтаж понтонного моста в поселке Мысовка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Администрация Славского района объявила аукцион на поставку и монтаж новых понтонных звеньев для устройства переправы через реку Разлив в поселке Мысовка. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальница цена контракта – 27 млн рублей. Победитель аукциона должен будет устроить понтонную переправу в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Напомним, после публикации в «Комсомолке» о жителях, которые не могут перебраться на противоположный берег без риска для жизни из-за подтопленного моста, прокуратура провела проверку. Было установлено, что металлический мост включен в реестр муниципальной собственности Славского городского округа, однако не был поставлен на учет, из-за чего не проводилась проверка его технического состояния и безопасности при эксплуатации. В итоге, прокурор района направил исковое заявление в суд, в котором просил обязать администрацию поставить мост на учет и организовать его безопасную эксплуатацию.

В начале июня региональные власти нашли в резервном фонде 27 млн рублей и выделили их на строительство новой переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24