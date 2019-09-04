2019-09-04T15:41:29+03:00
Общество

Власти планируют привить от гриппа почти половину жителей Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году власти планируют привить от гриппа почти половину жителей Калининградской области – 49,7 процента. Об этом сообщила начальник департамента охраны здоровья регионального министерства здравоохранения Оксана Кокоулина.

В регион планируется доставить почти 481 тыс доз противогриппозной вакцины отечественного производства. Это более чем на 64 тысячи больше, чем в прошлом году

Дополнительно к этому объему за счет регионального бюджета будет закуплено еще 22,5 тысячи доз вакцины, в том числе для проведения иммунизации беременных женщин.

Как ранее писала «Комсомолка», вакцина для детей стала поступать в регион начиная с конца августа, для взрослых – со 2 сентября. Уже поставлено 80 процентов от заявленного объема, и сейчас идет плановый развоз вакцины по поликлиникам. До 9 сентября она будет во всем амбулаторно-поликлиническом звене Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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