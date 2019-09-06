Драмтеатр отправился на «Большие гастроли» во Владикавказ

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-06T17:32:48+03:00

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В рамках федерального проекта «Большие гастроли» на Северный Кавказ отправилась делегация из 53 человек во главе с художественным руководителем драмтеатра Михаилом Андреевым. Калининградцы доставили 3 фуры декораций и костюмов к восьми спектаклям, которые пройдут на сцене Русского академического театра им. Е. Вахтангова.

Открывает гастроли постановка, которая уже более 10 лет не сходит с калининградских подмостков, «Лорд Фаунтлерой»(12+). В ходе гастролей зрителям Владикавказа представят современное прочтение классических произведений, спектакли «Мертвые души»(12+) и «Мастер и Маргарита»(16+), а также самые популярные комедии. Для детской аудитории в гастрольной афише - «Маугли»(6+) и «У ковчега в восемь»(6+).

Гастроли – обменные, они организованы Федеральным гастрольным центром. Худрук Михаил Андреев говорит: «Для нас это всегда экзамен на профессионализм технического персонала и актеров, на мастерство качественно смонтировать спектакль на новой площадке, покорить нового зрителя. И мы постараемся удивить и порадовать кавказцев». А в октябре Калининград будет принимать русскую драму из Владикавказа.

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ИСТОЧНИК KP.RU