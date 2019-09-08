Черчесов: Мы не запрещаем Жиркову общаться с семьей в Калининграде
На сегодняшней пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не запрещает футболистам общаться с семьями перед важными играми. Напомним, в Калининград прилетела семья полузащитника Юрия Жиркова. Как стало известно «Комсомолке», вчера вечером футболист встретился с супругой Инной (она является уроженкой Калининграда) в кафе отеля, где живет сборная.
- Каждый день у нас есть посещения до 10 вечера, прокомментировал Станислав Черчесов. - Сегодня общения будет чуть-чуть меньше, потому что завтра уже игра, но мы ничего не запрещаем. Главное, чтобы футболисты концентрировались на игре, и этот тот случай, когда близкие могут в этом помочь.
Игра Россия – Казахстан состоится на стадионе «Калининград» в понедельник, 9 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU