Черчесов: Мы не запрещаем Жиркову общаться с семьей в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-08T14:48:41+03:00

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На сегодняшней пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не запрещает футболистам общаться с семьями перед важными играми. Напомним, в Калининград прилетела семья полузащитника Юрия Жиркова. Как стало известно «Комсомолке», вчера вечером футболист встретился с супругой Инной (она является уроженкой Калининграда) в кафе отеля, где живет сборная.

- Каждый день у нас есть посещения до 10 вечера, прокомментировал Станислав Черчесов. - Сегодня общения будет чуть-чуть меньше, потому что завтра уже игра, но мы ничего не запрещаем. Главное, чтобы футболисты концентрировались на игре, и этот тот случай, когда близкие могут в этом помочь.

Игра Россия – Казахстан состоится на стадионе «Калининград» в понедельник, 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU