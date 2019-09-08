В Калининграде объявили имена победителей XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-08T18:29:50+03:00

Символ конкурса - Янтарный ангел – на этот раз улетит в США, где живет и работает обладатель первой премии Иван Татаринов

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Сегодня в Кафедральном соборе на острове Канта началась пресс-конференция, во время которой председатель жюри XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Кристоф Манту (Франция) объявил имена победителей творческого состязания органистов.

Первая премия присуждена Ивану Татаринову (США), вторая премия – Лилии Печёнкиной (Россия). Третью премию и специальный диплом за лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева разделили Владимир Королевский ( Россия) и Андрю Моррис ( США).

В своем приветственном слове Кристоф Манту много говорил о свободном голосовании всех членов жюри как подтверждении высокого уровня организации таривердиевского конкурса.

Арт-директор конкурса Вера Таривердиева, характеризуя победителя, назвала Ивана Татаринова «примером современного органного искусства».

- Я очень рад тому, что участвую в этом конкурсе, - сказал Иван Татаринов. – Я шел к этому долго, и очень благодарен своим учителям. Без них моя победа была бы невозможна.

Также Иван Татаринов объяснил журналистам, что не видит никакого противоречия в том, что он рожден в России, начинал свой путь музыканта в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, но на конкурсе представляет именно США – страну, где последнее время живет и работает.

Ивану Татаринову 27 лет, он – композитор, дирижер, гитарист. Музыка Татаринова исполняется по всему миру.

- Музыка – без границ! – поддержал победителя председатель жюри Кристоф Манту.

Янтарный ангел, символ конкурса, на этот раз улетает в США.

ИСТОЧНИК KP.RU