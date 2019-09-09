В Немане в Дни проведения Фестиваля сыра улицу Победы сделают пешеходной

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-09T17:52:35+03:00

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В рамках Фестиваля сыра, который пройдет в Немане 14-15 сентября, улицу Победы сделают пешеходной. Об этом в понедельник 9 сентября рассказали организаторы мероприятия.

- Фестиваль выходит за пределы двора сыроварни на улицу. Впервые на дни проведения Фестиваля сыра мы организуем в Немане пешеходную улицу. Будем пытаться создать ощущение прогулки по улице еропейского городка, коим он и являлся еще 80-90 лет назад, - сказал руководитель Kaliningrad Street Food Александр Исаев.

Сообщается, что улица Победы будет перекрыта частично. На ней разместят палатки с уличной едой и сувенирами.

- Магазины, которые находятся на этой улице, тоже будут интегрированы в программу фестиваля. Так или иначе, это будет связано с продажей сыра. Это наш первый опыт – сделать целую фестивальную улицу, а не только задействовать площадку одной сыроварни. Мы смотрим с оптимизмом в будущее. Нам кажется, есть большая перспектива. В Калининградскую область очень удобно привозить сыроваров из России и Европы. Надеемся, что интеграция жителей и бизнеса будет продолжаться, и скоро мы увидим принципиально новый формат фестиваля, который в регионе никто не делал.

Отметим, место проведения фестиваля выбрано не случайно – именно в Немане базируется сыроварня «Тильзит-Рагнит», из которой и вырос праздник.

В программе фестиваля: дегустация и продажа сыра, еда от Kaliningrad Street Food, развлечения для детей, лучники, рыцари, гончары, кузнецы.

ИСТОЧНИК KP.RU