Театральный сезон откроет премьера «Королевская свадьба»
21 и 22-го сентября стартует 73-й театральный сезон в калининградской драме. Пьеса Анны Бейнер «Королевская свадьба» (16+) впервые поставлена народным артистом России Михаилом Салесом. Это мелодрама из жизни французской королевской династии Валуа. Сюжет пьесы лихо закручен.
Сценография спектакля создана художником Алексеем Чебыкиным, костюмы – модельером Татьяной Стариковой, музыкальное оформление спектакля - заслуженным деятелем искусств России Аркадием Фельдманом. Главную роль исполняет заслуженный артист Республики Марий Эл Александр Егоров.
К открытию сезона в фойе театра развернута большая выставка работ замечательного калининградского художника Израила Гершбурга. За эту серию портретов известных деятелей культуры мастер был удостоен областной премии «Признание».
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ИСТОЧНИК KP.RU