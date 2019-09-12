2019-09-12T10:28:42+03:00
Звезды

Театральный сезон откроет премьера «Королевская свадьба»

Поделиться:
Изменить размер текста:

21 и 22-го сентября стартует 73-й театральный сезон в калининградской драме. Пьеса Анны Бейнер «Королевская свадьба» (16+) впервые поставлена народным артистом России Михаилом Салесом. Это мелодрама из жизни французской королевской династии Валуа. Сюжет пьесы лихо закручен.

Сценография спектакля создана художником Алексеем Чебыкиным, костюмы – модельером Татьяной Стариковой, музыкальное оформление спектакля - заслуженным деятелем искусств России Аркадием Фельдманом. Главную роль исполняет заслуженный артист Республики Марий Эл Александр Егоров.

К открытию сезона в фойе театра развернута большая выставка работ замечательного калининградского художника Израила Гершбурга. За эту серию портретов известных деятелей культуры мастер был удостоен областной премии «Признание».

.

.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политолог: Наладить сотрудничество с Калининградом Литве мешает "политическая паранойя"
В Калининграде полиция задержала подозреваемого в целой серии краже
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет света и воды
Калининградец отсудил у работодателя почти 200 тысяч за производственную травму
Приставы в Калининграде арестовали 18 автомобилей крупнейших должников по транспортному налогу
Между Красноярском и Хабаровском: Артемий Лебедев поставил Калининград на 12 место в рейтинге городов России
Андрей Крайний поддержал идею строительства глубоководного порта в Балтийске
В польских магазинах ввели сбор за переработку пластиковых пакетов
Жительница Калининграда взыскала с мэрии 170 тысяч за упавшее на машину дерево
На Светлогорском шоссе гсорел микроавтобус
Под Гурьевском маршрутка с пассажирами съехала в кювет
Начальник областной таможни: Пункт пропуска Дубки разгрузит переход в Чернышевском
В Калининградской области за неделю зарегистрировали три случая болезни Лайма