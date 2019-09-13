Власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть Торговый дом Натана Штернфельда после восстановления
В Зеленоградске продолжаются работы по восстановлению исторического дома №18 на Курортном проспекте в Зеленоградске, известного как Торговый дом Натана Штернфельда.
Как сообщает администрация Зеленоградска, завершается первый этап проектирования.
- Первым этапом разработаны эскизный проект обновленного фасада и будущее функциональное зонирование объекта. Фасадное решение включает в себя восстановление исторической части объекта в его изначальном облике и завершение пристроенной к нему в 2007 году современной части, - отметили в администрации.
Ранее провели работу по сбору архивных данных, собрали информацию о здании, получили чертежи, схемы и описание объекта.
Позади работы по геологоразведке и геодезии.
Здание является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.
ИСТОЧНИК KP.RU