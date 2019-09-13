Власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть Торговый дом Натана Штернфельда после восстановления

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-13T11:43:17+03:00

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В Зеленоградске продолжаются работы по восстановлению исторического дома №18 на Курортном проспекте в Зеленоградске, известного как Торговый дом Натана Штернфельда.

Как сообщает администрация Зеленоградска, завершается первый этап проектирования.

- Первым этапом разработаны эскизный проект обновленного фасада и будущее функциональное зонирование объекта. Фасадное решение включает в себя восстановление исторической части объекта в его изначальном облике и завершение пристроенной к нему в 2007 году современной части, - отметили в администрации.

Ранее провели работу по сбору архивных данных, собрали информацию о здании, получили чертежи, схемы и описание объекта.

Позади работы по геологоразведке и геодезии.

Здание является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.

ИСТОЧНИК KP.RU