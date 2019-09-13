Губернатор – о нехватке детсадов и школ: Детей много, мы не успеваем
Губернатор Антон Алиханов признался, что с мая и до сих пор получает огромное количество просьб помочь в устройстве детей в детские сады.
- Ремонтом и благоустройством, наведением красоты надо заниматься. Но когда мама не может пойти на работу, чтобы мужу как-то помочь в плане семейного бюджета, то это проблема, которую надо решать впереди всего остального, - сказал губернатор.
По его словам проблема нехватки мест в детсадах наблюдается в основном в Калининграде и Гурьевске.
- Это, несмотря на то, что мы активно строим новые детсады, пристройки к детским садам. Эффекта пока мы не увидели, эти стройки только-только будут заканчиваться. Но я понимаю, что объем приезжающих молодых семей в регион такой, что… Школьников у нас в этом году стало почти на 6,5 тысяч больше, а школа в регионе введена одна на 1700 мест! Набрали в нее правда 1900 ребят и, понятно, что она могла бы работать во вторую смену и можно умножить это на два. Но мы все-таки стремимся к тому, чтобы школы работали в одну смену.
Глава региона отметил, что лично он при этом ничего страшного во второй смене не видит.
- Но мы понимаем, что объем детей, которые приезжают сюда и рождаются, он растет теми темпами, за которыми мы не успеваем, - заключил Антон Алиханов.
ИСТОЧНИК KP.RU