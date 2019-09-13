2019-09-13T13:08:51+03:00
Общество

Еще два садовых товарищества в Калининграде подключили к волоконно-оптической линии связи

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В сентябре специалисты «Ростелекома» завершили работы по подключению к волоконно-оптической линии связи садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) «Нескучное» и «Дивное-1» в Калининграде. Всего проложено два километра волоконно-оптических линий связи, благодаря чему быстрый интернет и цифровые сервисы в высоком качестве теперь доступны еще трем сотням семей.

- СНТ “Нескучное” и “Дивное-1” находятся в черте города Калининграда, недалеко от наших узлов связи, потому затраты на строительство быстро окупятся. Абонентам в этом случае не пришлось софинансировать проведенные нами работы. На территории этих СНТ много домов с круглогодичным проживанием, спрос на высокоскоростной интернет большой, - рассказал Александр Поповиченко, начальник Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Калининградского филиала ПАО «Ростелеком».

Сеть связи построена по технологии PON, что дает возможность пользоваться современными цифровыми услугами, в том числе высокоскоростным (до 350 Мбит/с) доступом в интернет, услугой «Wink Интерактивное ТВ»**, цифровой телефонией, сервисами «Умного дома».

Активное строительство современных линий связи в коттеджных поселках и садовых обществах региона «Ростелеком» начал в 2016 году. Помимо вышеназванных, к оптике подключены СНТ «Лето» и «Весна» Светловского городского округа, СНТ «Флотское» Зеленоградского городского округа и «Здоровье» Гурьевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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