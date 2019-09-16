Прокуратура признала герб Черняховска незаконным

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-16T17:46:32+03:00

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Прокуратура Черняховска провела проверку, в ходе которой установила, что администрация города использует довоенный герб Инстербурга. От администрации муниципалитета сотрудники ведомства потребовали привести городскую символику «в соответствие с методическими рекомендациями», утвержденными геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года.

- Герб Черняховска, официально утвержденный решением Черняховского районного совета от 19.04.2002 № 34, являлся практически аналогом герба Инстербурга и содержал инициалы G и F, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Вместе с тем в соответствии с пунктом 38 методических рекомендаций недопустимо помещение в гербе надписей: фраз, словосочетаний, слов, цифр, дат, букв, шифровок, условных буквенных и цифровых обозначений, монограмм, вензелей на любых языках и алфавитах, кроме русского языка и языках народов Российской Федерации.

В итоге, прокуратура направила исковое заявление в Черняховский городской суд с требованием признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и возложить обязанность по устранению нарушений.

Напомним, гербовая история началась с заметки на одном из региональных порталов.

ИСТОЧНИК KP.RU