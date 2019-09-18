На пляж в Пионерском выбросило мертвого кабана

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-18T16:51:28+03:00

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Сегодняшний шторм натворил много бед на всем калининградском побережье Балтики. Мощные волны «съели» пляжи Куршской косы, Зеленоградска и далее фактически до Балтийска. На территории национального парка ветром повалены десятки деревьев и туристов призывают туда не ездить, пока не утихнет стихия. А в среду утром в Пионерском к центральному спуску у моря вынесло тело здоровенного кабана.

В региональном управлении Россельхознадзора пояснили, что вывозом и утилизацией трупа кабана должен заниматься местный муниципалитет, после того как ветеринары сделают осмотр и отберут пробы, чтобы установить причину гибели и то, не было ли животное больно какой-либо инфекцией, либо переносчиком опасной заразы. На момент подготовки публикации мертвое животное так и лежало на пляже.

Напомним, в начале февраля этого года в Пионерском спасли раненую косулю и выпустили ее в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU