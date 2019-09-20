Здание калининградского правительства отремонтируют за 27 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-20T15:25:39+03:00

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Из регионального бюджета выделят 27,1 млн рублей на ремонт здания на Дмитрия Донского,1.Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Деньги будут направлены в виде субсидии бюджетному учреждению «Центр материально-технического обеспечения органов исполнительной власти Калининградской области».

В постановлении отмечаются, что свыше 27 млн рублей пойдут на выполнение работ по ремонту помещений административного здания.

Напомним, в прошлом году власти выделили свыше 14 млн рублей на ремонт фасада исторического здания, в котором расположено правительство Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU