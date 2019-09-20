Здание калининградского правительства отремонтируют за 27 млн рублей
Из регионального бюджета выделят 27,1 млн рублей на ремонт здания на Дмитрия Донского,1.Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Деньги будут направлены в виде субсидии бюджетному учреждению «Центр материально-технического обеспечения органов исполнительной власти Калининградской области».
В постановлении отмечаются, что свыше 27 млн рублей пойдут на выполнение работ по ремонту помещений административного здания.
Напомним, в прошлом году власти выделили свыше 14 млн рублей на ремонт фасада исторического здания, в котором расположено правительство Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU