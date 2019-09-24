2019-09-24T11:11:24+03:00
Общество

Людмила Осипова о решении суда закрыть слушания: «Я пережила шок»

Надежда Ржевская
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Обвиняемая в хищении и растрате 7 миллионов рублей экс-директор лицея № 49 Людмила Осипова ответила на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград».

«Все вопросы к Осиповой могли быть решены без возбуждения уголовного дела» - омбудсмен

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Людмила Осипова призналась, что пережила шок, когда судья Центрального районного суда Калининграда приняла решение закрыть слушания от посторонних и СМИ.

- Я пережила шок, - сказала в радиоэфире бывший директор лицея № 49. - Мое дело не содержит ничего такого, чтобы закрывать его от общественности. Я не воровка и не мошенница. Я хочу получить оправдание, но я понимаю, что вряд ли такое возможно.

- Полагаю, активная поддержка родителей, бывших учеников, СМИ испугали прокурора, - заявила Людмила Осипова. - Закрыли слушания, чтобы это никак не повлияло на потерпевших, чтобы они не изменяли свои показании, чтобы не перестали давать показания.

- Мне очень неприятно и больно, - сдерживая слезы, сказала Людмила Осипова. – Но я верю в торжество добра и справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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