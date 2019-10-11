2019-10-11T12:27:18+03:00
Туризм

Калининградская область лидирует в голосовании «National Geographic Traveler Awards 2019»

Наш регион заявлен в номинации «Российский экскурсионный отдых»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область продолжает участие в конкурсе за премию «National Geographic Traveler Awards 2019». Голосование проходит с 29 июня.

В номинации «Российский экскурсионный отдых» наш регион – лидер по количеству голосов. У Калининградской области 37%. Тут наши соперники Псковская (10%), Тульская (25%), Московская (21%) и Калужская (7%) области.

Калининградская область представлена также в номинации «Российский оздоровительный отдых». Здесь у региона пока предпоследнее место с 16%. Наши конкуренты Алтайский (42%, лидер), Краснодарский, Ставропольский край и Чувашская Республика.

Как ранее рассказывал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, выборку делает само издательство «National Geographic».

Онлайн-голосование проводит журнал «National Geographic Traveler» до 31 октября включительно в 24 номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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