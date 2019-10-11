Калининградская область лидирует в голосовании «National Geographic Traveler Awards 2019»
Калининградская область продолжает участие в конкурсе за премию «National Geographic Traveler Awards 2019». Голосование проходит с 29 июня.
В номинации «Российский экскурсионный отдых» наш регион – лидер по количеству голосов. У Калининградской области 37%. Тут наши соперники Псковская (10%), Тульская (25%), Московская (21%) и Калужская (7%) области.
Калининградская область представлена также в номинации «Российский оздоровительный отдых». Здесь у региона пока предпоследнее место с 16%. Наши конкуренты Алтайский (42%, лидер), Краснодарский, Ставропольский край и Чувашская Республика.
Как ранее рассказывал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, выборку делает само издательство «National Geographic».
Онлайн-голосование проводит журнал «National Geographic Traveler» до 31 октября включительно в 24 номинациях.
ИСТОЧНИК KP.RU