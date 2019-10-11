АО «Альфа-Банк» подписал соглашение о создании «ВЭД Клуба» в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-11T20:26:19+03:00

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Соглашение о создании в регионе «ВЭД Клуба» было подписано на прошедшем в Светлогорске «Международном Балтийском форуме» региональным управляющим Альфа-Банка в Калининграде Александром Красненковым и директором Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кириллом Лило. В рамках работы «ВЭД Клуба» Альфа-Банк на регулярной основе планирует проводить тематические семинары и круглые столы для действующих и потенциальных участников внешнеэкономической деятельности, оказывать содействие в заключении экспортных, импортных контрактов и проведению консультации от ведущих экспертов по выходу на новые рынки, получению финансовой поддержки.

«ВЭД Клуб» возглавят Александр Красненков, руководитель клиентской команды блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» в Калининграде Мелина Госян и Кирилл Лило.

- Мы хотим помогать участникам клуба повышать экспертизу, показать, как при помощи разных финансовых сервисов и Альфа-Банка, и Фонда наиболее эффективно реализовывать свои цели в бизнесе. Уверен, что клуб станет площадкой по обмену опытом и идеями по развитию внешней торговли в Калининградской области, позволит создавать новые форматы взаимодействия, обеспечивающие системную работу по поддержке бизнеса компаний ВЭД в регионе, - говорит Александр Красненков. - В рамках «ВЭД Клуба» консультационную помощь также будут оказывать специалисты по валютному контролю.

- Мы рады партнерству с Альфа-Банком по созданию «ВЭД клуба», - отмечает Кирилл Лило. - У наших партнеров есть важные компетенции, которые помогут развитию регионального экспорта. Это центр валютного контроля, формат Alfa business forum, опыт работы с участниками ВЭД. Со своей стороны, готовы поддержать доступными инструментами развития экспорта и вместе с предпринимательским сообществом сформировать необходимые запросы.

ИСТОЧНИК KP.RU