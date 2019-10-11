1, 2, 3 ноября в драмтеатре — премьера «Бульвар заходящего солнца» (16+)

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-11T17:05:05+03:00

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Это грустная комедия о личной и профессиональной невостребованности голливудской звезды. Спектакль поставлен по мотивам культового фильма «Бульвар Сансет», снятого в середине прошлого века американским режиссёром Билли Уайлдером. Лента была восторженно встречена критиками и публикой, получила три премии Американской кино-академии.

Спектакль перенесет нас во времена прихода звука в кинематограф. Главный герой Джо Гиллис, молодой сценарист, которого постоянно преследуют кредиторы и безработица, встречает очаровательную девушку, редактора кинокомпании Бетти Шеффер и звезду немого кино Норму Десмонд, которые переворачивают всю его жизнь. В ролях – известные актеры калининградской драмы: Надежда Ильина, Андрей Вареницын, Петр Мутин, Анастасия Землянская, Сергей Борисов.

Режиссер Вячеслав Виттих обозначил жанр спектакля кинематографическим термином «нуар» или «чёрный фильм». Это стиль картины, взятой за основу спектакля.

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ИСТОЧНИК KP.RU