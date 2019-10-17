АО «Альфа-Банк» запустит технологию распознавания лиц клиентов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-17T12:48:54+03:00

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В офисах Альфа-Банка появится технология распознавания лиц, которая поможет сотрудникам банка получить доступ к данным клиента перед началом его консультирования. Подтверждать исполнение операций также станет возможным без предъявления клиентом удостоверения личности, а посредством биометрического анализа.

На запуск «phygital-технологии» во всех 420 отделениях «Альфы» уйдет три-пять лет. В настоящее время, как отмечает управляющий директор банка Владимир Верхошинский, разрабатывается прототип «офиса будущего» в phygital-формате.

- Планируем, что это станет прорывом для российского рынка банковских услуг. Представьте, что как только клиент заходит в отделение, технологии биометрии и геопозиционирование, встроенное в смартфоне, уже подсказывают нам, кто этот клиент и какая услуга ему нужна, — объясняет Верхошинский.

До середины следующего года продолжится тестовый режим технологии, а к концу 2021 года «Альфа-Банк» намерен внедрить ее в 20% своих офисов. До 2024 года — во всех отделениях «Альфы».

Отметим, что в 2018 году единая биометрическая система уже была запущена ЦБ России совместно с Роскомнадзором: клиентам российских банков с тех пор стали предлагать поделиться своими биометрическими данными и записью голоса. Часть российских банков применяют полученную информацию как для нужд единой системы, так и для собственных разработок.

ИСТОЧНИК KP.RU