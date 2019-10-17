2019-10-17T18:41:37+03:00
Экономика

АО «Альфа-Банк» выпустил облигации ПАО «Трасконтейнер» с рекордной ставкой - 7,3% годовых

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Альфа-Банк разместил биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» по рекордно низкой ставке финального купона. По результатам сделки совокупный спрос инвесторов превысил ожидания почти на 300%.

Первоначальные условия сделки подразумевали выпуск облигаций серии ПБО-01 в объеме 10 млрд рублей, с ориентиром ставки купона 7,5-7,65% годовых. Как сообщает kursdela.biz, период выпуска составляет пять лет. Однако в ходе букбилдинга ставка зафиксировалась на уровне 7,3%, что является рекордным показателям для Альфа-Банка. При этом общая сумма спроса составила порядка 30 млрд рублей.

Востребованность данного выпуска на рынке объясняется, в том числе, тем, что ПАО «Трансконтейнер» – это самый крупный российский оператор железнодорожных контейнерных перевозок. В парке компании стоят почти 75 000 контейнеров и почти 28 000 крупнотоннажных платформ. Прибыльность оператора за прошлый достигла 9,5 млрд рублей.

Руководитель отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил, что выпуск бумаг «Трансконтейнер» перед продажей большей части акций, крайне заинтересовал инвесторов.

Выпуск бумаг запланирован на следующую неделю. Организаторы заявляют, что инвесторы могут рассчитывать на амортизацию по 25% от номинальной стоимости во время выплат от семи до десяти купонов с полугодовым периодом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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