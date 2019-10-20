В Калининграде на улице Шатурской автомобилист развернулся, сбив несколько пролетов ограждения
ДТП произошло рядом с гурьевской развязкой
ДТП на ШатурскойФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье утром на улице Шатурской в Калининграде произошло нелепое ДТП. Его единственным участником оказался автомобилист, решивший произвести разворот в районе перекрестка с улицей 40-летия Победы. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, водитель, вероятно, не заметил, что на его пути новое пешеходное ограждение, изготовленное из пластика, и высокий бордюр. В результате маневра машина выломала несколько пролетов забора, повисла «брюхом» на бордюрном камне и потеряла бампер.
ИСТОЧНИК KP.RU