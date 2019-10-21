2019-10-21T15:12:13+03:00
Экономика

Карты «Альфа-Банка» с программами лояльности признаны лучшими по мнению Frank RG

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18 октября известное аналитическое агентство Frank RG представило результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Эксперты изучили российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков, а также известные отечественные компании. Рейтинг составлялся на расчете выгоды для клиента – общей сумме вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание карты).

Награду Frank Banking Reward Award в 2019 году за лучшую линейку карт с reward-программами получил АО «Альфа-Банк».

- В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день, - прокомментировал результаты исследования руководитель розничного бизнеса «Альфа-Банка» Майкл Тач. - Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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