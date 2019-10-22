Под Калининградом снова расстреляли лебедей

СЕГОДНЯ 21:10 2019-10-22T21:23:12+03:00

На этот раз ЧП произошло на пруду Школьном у поселка Котельниково

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Рядом с поселком Котельниково Зеленоградского района Калининградской области неизвестные расстреляли семью лебедей. О происшествии сообщила жительница поселка Котельниково Ольга Носкович в группе Königsberg/Kaлининград в фейсбуке.

- Люди! Что происходит? – написала Ольга. - У нас на пруду Школьном только что в упор расстреляли лебедей! Я живу в Котельниково, на дамбе всегда люди кормят лебедей. Они доверчивые. Сегодня меня подводила подруга, лебеди были живы. Машин других не было. Мы их покормили. Когда подъехали к дому, разговаривали у калитки, услышали два выстрела. Я закрыла дом, и мы поехали на дамбу. Лебеди расстреляны возле берега в упор.

Носкович добавила, что успела сфотографировать машины тех, кого она подозревает в расстреле птиц. Снимки она прикрепила к своему сообщению.

- Я пошла домой и позвонила в полицию, - продолжает очевидица. - Подруга поехала в город, и ее обогнал Лендкрузер. Жду полицию. Не дадим все спустить. Давайте узнаем, чьи это машины. Боюсь, что это кто-то неподсудный.

Напомним, что это уже второй случай за последнее время. Первый зафиксировал фотограф Денис Штейн рядом с поселком Логвино того же Зеленоградского района.

ИСТОЧНИК KP.RU