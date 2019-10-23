2019-10-23T14:10:50+03:00
Звезды

Чудотворная икона, балет и коллекция мехов: В Калининграде пройдут Дни культуры Костромской области

Поделиться:
Изменить размер текста:

Костромская область везет в Калининград лучшие национальные коллективы и традиции. В эти дни в храме Христа Спасителя будет пребывать главная святыня Костромского края - чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, которой в 1613 году в Костроме был благословлен на царство первый царь династии Романовых Михаил.

25 октября в театре эстрады «Янтарь холл» откроется выставка «Искусство земли костромской». Костромской музей-заповедник покажет редкие уникальные работы ювелиров Костромы и села Красное-на-Волге, а также мастеров прикладного искусства. Модельер Анастасия Барсукова представит коллекцию изделий их меха, навеянную русскими традициями изготовления верхней одежды.

На сцене «Янтарь холла» выступит один из лучших творческих коллективов Костромской области – «Русский национальный балет «Кострома».Артисты представят программу «Национальное шоу России» - яркие хореографические композиции, раскрывающие традиции наше многонациональной страны, от русских хороводов до танцев разных народностей.

26 октября Дни культуры продолжит Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна. В калининградской филармонии имени Светланова коллектив представит программу «Танцы с оркестром», в которую вошли популярные эстрадные и джазовые произведения. Вместе с оркестром в концерте примет участие обладатель Гран-при Международного европейского фестиваля в Испании, серебряный медалист Дельфийских игр России, студентка Костромского областного музыкального колледжа Калиста Алисия Джеймс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузнец Эдуард Оганисян повезет в Крым кованую карту Калининградской области
На ул. Буткова в Калининграде запретят остановку транспорта
В Калининграде на выставке памяти космонавта Алексея Леонова показали уникальные предметы
На улице Карбышева в Калининграде с крыши дома бросили кирпич на припаркованную «Тойоту»
На «берлинке» после столкновения с легковушкой опрокинулся грузовик
Молодой калининградец сдал в ломбард украшения погибшей сожительницы
Футболисты команды «Прогресс» выразили соболезнования родным погибшего Ивана Вшивкова
Ревнивая калининградка украла у сожителя свыше 300 тыс рублей
Полиция Гусева объявила в розыск дезертира
В Калининграде Россельхознадзор уничтожил 750 кг мясной и молочной «санкционки»
Гибель мужчины в отделе полиции Калининграда прокомментировал Общественный совет при областном УМВД
Власти Калининграда решили увеличить ставку за установку рекламных конструкций
Жителю Гусева грозит три года за хранение марихуаны
На ремонт участка автодороги Калининград-Зеленоградск выделили почти 80 млн рублей
Больше тысячи заявок поступило от калининградцев на участие в конкурсе «Лидеры России 2020»
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 79-летней женщины
В Гурьевском районе в лобовом ДТП погиб пассажир «Ауди»
Власти Калининграда опубликовали список мест для торговли цветами
Маленького муравьеда в Калининградском зоопарке назвали Мурашкой
Калининградец избил и ограбил прохожего, чтобы купить билет домой
В Калининграде при падении в автобусах пострадали два человека
Калининградские спортсмены завоевали пять медалей Кубка Европы шорт-треку
В Черняховске в ДТП пострадал скутерист
«Фольксваген» сбил двух калининградок на «зебре»
В Калининграде водитель "Опеля" наехал на 10-летнего школьника