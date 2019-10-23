Чудотворная икона, балет и коллекция мехов: В Калининграде пройдут Дни культуры Костромской области

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-23T14:10:50+03:00

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Костромская область везет в Калининград лучшие национальные коллективы и традиции. В эти дни в храме Христа Спасителя будет пребывать главная святыня Костромского края - чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, которой в 1613 году в Костроме был благословлен на царство первый царь династии Романовых Михаил.

25 октября в театре эстрады «Янтарь холл» откроется выставка «Искусство земли костромской». Костромской музей-заповедник покажет редкие уникальные работы ювелиров Костромы и села Красное-на-Волге, а также мастеров прикладного искусства. Модельер Анастасия Барсукова представит коллекцию изделий их меха, навеянную русскими традициями изготовления верхней одежды.

На сцене «Янтарь холла» выступит один из лучших творческих коллективов Костромской области – «Русский национальный балет «Кострома».Артисты представят программу «Национальное шоу России» - яркие хореографические композиции, раскрывающие традиции наше многонациональной страны, от русских хороводов до танцев разных народностей.

26 октября Дни культуры продолжит Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна. В калининградской филармонии имени Светланова коллектив представит программу «Танцы с оркестром», в которую вошли популярные эстрадные и джазовые произведения. Вместе с оркестром в концерте примет участие обладатель Гран-при Международного европейского фестиваля в Испании, серебряный медалист Дельфийских игр России, студентка Костромского областного музыкального колледжа Калиста Алисия Джеймс.

ИСТОЧНИК KP.RU