Алиханов прокомментировал американский план захвата Калининградской области
План захвата Калининградской области во время столкновения России со странами НАТО является «американской глупостью». Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, пишет «РБК».
«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», цитирует издание слова калининградского губернатора.
Напомним,накануне ряд польских средств массовой информации опубликовали выдержки из плана, разработанного Джеймстаунским фондом США: американцы посулили Польше Калининградскую область в качестве приза после победы в войне с РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU