Алиханов прокомментировал американский план захвата Калининградской области

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-27T13:17:34+03:00

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План захвата Калининградской области во время столкновения России со странами НАТО является «американской глупостью». Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, пишет «РБК».

«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», цитирует издание слова калининградского губернатора.

Напомним,накануне ряд польских средств массовой информации опубликовали выдержки из плана, разработанного Джеймстаунским фондом США: американцы посулили Польше Калининградскую область в качестве приза после победы в войне с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU