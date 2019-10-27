2019-10-27T19:11:23+03:00
Спорт

"Балтика" сыграла вничью с лидером ФНЛ, продлив беспроигрышную серию до 16 матчей

На игру с "Торпедо" пришло более 11 тысяч болельщиков - это лучший результат тура
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде завершился матч 20-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ, в котором "Балтика" принимала лидера первенства - московское "Торпедо". Игра завершилась со счетом 1:1. Матч собрал более 11 тысяч зрителей - это лучший результат тура в ФНЛ.

Оба гола случились в начале второго тайма. Вначале, на 52-й минуте, торпедовец Сергей Божин открыл счет ударом головой. А через пять минут нападающий "Балтики" Михаил Маркин сравнял результат, четко реализовав одиннадцатиметровый. За несколько минут до конца матча "Балтика" осталась вдесятером: красную карточку получил Шаваев.

После этого матча "Балтика" осталась на 5-м месте в турнирной таблице. От "зоны стыков" калининградскую команду отделяют пять очков. Также ничья с автозаводцами позволила "Балтике" продлить беспроигрышную серию. Сейчас она, включая кубковые поединки, составляет 16 матчей.

Кстати, в четверг командам снова придется встретиться - в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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