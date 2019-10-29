В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Зеленоградском

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-29T12:55:46+03:00

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Стали известны подробности смертельного ДТП в Зеленоградском районе.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, на 10-м километре автодороги «Холмогоровка – Коврово» следовал автомобиль «Хендай». 33-летний водитель на правостороннем закруглении не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина опрокинулась.

Водитель скончался в машине скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU