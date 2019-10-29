В «Ночь искусств» в драмтеатре будет премьера

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-29T17:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Тема всероссийской культурной акции в этом году: «Искусство объединяет». Стильная постановка режиссера Вячеслава Виттиха адресована всем поколениям зрителей старше 16 лет.

Это история личной и профессиональной невостребованности голливудской звезды. Сюжет спектакля взят из культового черно-белого фильма «Бульвар Сансет», снятого в середине прошлого века американским режиссёром Билли Уайлдером. Вячеслав Виттих говорит: «Судьба забытой актрисы Нормы Десмонд показывает, каким убийственным может быть одиночество. И это не только женская и не только актерская судьба».

Режиссер обозначил жанр спектакля «Бульвар заходящего солнца» кинематографическим термином «нуар» или «чёрный фильм». Спектакль создан средствами кино и театра. В нем много музыки и пластических номеров, что характерно для постановок Вячеслава Виттиха. Билеты – в кассе и на сайте театра dramteatr39.ru

.

ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»

ОГРН 1023900595290

г. Калининград, проспект Мира, 4

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU