Желающие найти 100 долларов от «Орла и Решки» перекопали Куршскую косу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-30T15:20:35+03:00

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В Калининградской области после выхода в эфир шоу «Орел и Решка» продолжается шумиха. Напомним, пять бутылок со 100-долларовыми купюрами ведущие передачи спрятали недалеко от озера в Янтарном, под Светлогорском, на Куршской косе (сразу 2 бутылки) и на набережной в Калининграде напротив Кафедрального собора.

Одну из бутылок в светлогорском лесу нашел калининградец Евгений Тимофеев.

На Куршской косе вечером после выхода шоу тоже были желающие найти клад. Люди приезжали в ночи и в темноте искали бутылки. Об этом рассказал директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина.

«Зарытые на Куршской косе ведущей программы «Орел и решка» «клады» уже найдены! Дальнейшие поиски приведут только к неприятностям - сегодня ночью уже составлено два протокола за движение и стоянку транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка, вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест!», - написал он в соцсетях.

«Комсомолке» Анатолий рассказал, что и утром в среду 30 октября были задержаны нарушители, которые копали землю в районе поселка Лесной. Составлен административный протокол.

- Люди проявляют инициативу, приезжают и ищут. Но бутылки-то давно достали, еще днем. Достали их люди, которым позвонили друзья с Дальнего Востока – там «орел и решка» показали на несколько часов раньше, чем в Калининграде, - сказал Анатолий Калина.

Директор нацпарка отметил, что если кто-то очень хочет вскопать на косе землю, ему предлагают прополоть лесной питомник.

ИСТОЧНИК KP.RU