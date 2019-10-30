2019-10-30T15:48:40+03:00
Общество

Для двухмесячной девочки калининградцы собрали 90 000 рублей за считанные дни

По словам сотрудников благотворительного фонда «Берег надежды», средства продолжают поступать на счет
Надежда Ржевская
Поделиться:
..Фото: Фонд "Берег надежды"
Изменить размер текста:

Хорошая новость! Средства для 2-месячной Вероники Капраловой собраны за считанные дни. Об этом сегодня сообщили сотрудники благотворительного фонда «Берег надежды».

- В конце прошлой недели был объявлен сбор средств в помощь двухмесячной Веронике Капраловой из Калининграда. Всего за несколько дней для девочки была собрана вся необходима сумма – 90000 рублей. Сбор закрыт! – заявили в фонде.

При этом в фонде отметили, что средства продолжают поступать, поэтому окончательный отчет о собранных средствах будет опубликован чуть позже.

- Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи! Спасибо огромное вам за милосердие и внимание к детям!

Напомним, крошка перенесла остановку дыхания. Для того, чтобы выяснить причину этого состояния, важно как можно скорее провести дорогостоящее генетическое исследование.

История Вероники Капраловой ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде мировых судей будут приводить к присяге
Немцы откроют регулярный автобусный маршрут Калининград - Гданьск
За пять лет в Калининградской области отремонтировали 50 спортзалов в сельских школах
За 9 месяцев 2019 года «Альфа-Банк» организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей
В центре Зеленоградска уголовник ограбил женщину
В Калининграде работник автомойки угнал и разбил автомобиль клиента
В Калининграде в СНТ «Дельфин» отключили от света дома 22-х должников
В Калининграде детские поликлиники получили новое оборудование
Владимир Путин посетит ПСЗ «Янтарь» и проведет заседание Госсовета в Светлогорске
Желающие найти 100 долларов от «Орла и Решки» перекопали Куршскую косу
Евгений Костромин: Согласование архитектуры калининградских многоэтажек – это исключение из правила
Двоих жителей Советска будут судить за уклонение от военной службы
С начала года Янтарный комбинат продал на бирже 285 тонн янтаря на 1,9 млрд рублей
В Калининграде директора строительной компании отправили в колонию за присвоение денег за дом
На улице Горького в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
На улице Согласия в Калининграде завершается строительство детсада на 185 мест
В Калининграде во дворе дома «Хаммер» сбил 2-летнюю девочку
В районе Балтийской косы обнаружили подлодку времен Великой Отечественной войны
Алиханов надеется начать строительство Приморского кольца до Янтарного уже в 2020 году
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды
В Калининграде планируют открыть итальянский визовый центр
В Калининградской области развернут новую авиадивизию
В Калининграде два дня не будет уличного освещения на семи улицах
Калининградцев приглашают на бесплатную игру школьного КВН