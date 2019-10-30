Для двухмесячной девочки калининградцы собрали 90 000 рублей за считанные дни
Хорошая новость! Средства для 2-месячной Вероники Капраловой собраны за считанные дни. Об этом сегодня сообщили сотрудники благотворительного фонда «Берег надежды».
- В конце прошлой недели был объявлен сбор средств в помощь двухмесячной Веронике Капраловой из Калининграда. Всего за несколько дней для девочки была собрана вся необходима сумма – 90000 рублей. Сбор закрыт! – заявили в фонде.
При этом в фонде отметили, что средства продолжают поступать, поэтому окончательный отчет о собранных средствах будет опубликован чуть позже.
- Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи! Спасибо огромное вам за милосердие и внимание к детям!
Напомним, крошка перенесла остановку дыхания. Для того, чтобы выяснить причину этого состояния, важно как можно скорее провести дорогостоящее генетическое исследование.
История Вероники Капраловой ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU