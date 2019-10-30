Для двухмесячной девочки калининградцы собрали 90 000 рублей за считанные дни

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-30T15:48:40+03:00

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Хорошая новость! Средства для 2-месячной Вероники Капраловой собраны за считанные дни. Об этом сегодня сообщили сотрудники благотворительного фонда «Берег надежды».

- В конце прошлой недели был объявлен сбор средств в помощь двухмесячной Веронике Капраловой из Калининграда. Всего за несколько дней для девочки была собрана вся необходима сумма – 90000 рублей. Сбор закрыт! – заявили в фонде.

При этом в фонде отметили, что средства продолжают поступать, поэтому окончательный отчет о собранных средствах будет опубликован чуть позже.

- Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи! Спасибо огромное вам за милосердие и внимание к детям!

Напомним, крошка перенесла остановку дыхания. Для того, чтобы выяснить причину этого состояния, важно как можно скорее провести дорогостоящее генетическое исследование.

История Вероники Капраловой ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU