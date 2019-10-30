За 9 месяцев 2019 года «Альфа-Банк» организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-30T16:23:47+03:00

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По итогам 9 месяцев 2019 года АО «Альфа-Банк» занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций, согласно рэнкингу ИА Cbonds. Банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». Совокупный объем инвестиций, привлеченных с участием «Альфа-Банка», составил около 60,5 млрд рублей, что позволило ему вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.

- Репутация «Альфа-Банка» на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов, - подчеркнул директор долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок. - Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке. Текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна. Мы видим поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов. До конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок. В пайплайне нашего банка уже свыше 15 сделок без учета реализованных в 4-м квартале.

Всего в рэнкинге Cbonds приняли участие 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 триллионов рублей. Подробнее ознакомиться с рэнкингом можно на сайте ИА Cbonds.

ИСТОЧНИК KP.RU