2019-11-01T13:03:35+03:00
Происшествия

В ГИБДД сообщили обстоятельства смертельного ДТП на балтийской трассе

За рулем машины находился 23-летний водитель.
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны подробности ДТП с погибшим на балтийской трассе, которое произошло утром в пятницу, 1 ноября.

Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД, авария произошла на 27-м километре трассы. 23-летний водитель «Форда» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

От полученных ранений молодой водитель погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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