2019-11-03T18:33:46+03:00
Общество

В новой школе Калининграда вместо звонков включают классическую музыку

Михаил ЯНОВСКИЙ
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На музыкальный эксперимент решились в школе №57 на улице Флотской. Как сообщает на своей странице в Facebook мэрия Калининграда, вместо традиционных звонков деткам включают классику.

"А потом вырастут, придут в оперу Чайковского послушать, и первая мысль — "блин, я ж домашку не сделал!" – шутят администраторы паблика и добавляют: - В новой четверти, обещает директор, "пластинку поменяют""

Школа №57 является самой большой в нашей области. Ее открытие состоялось 2 сентября нынешнего года. За парты сели более 1700 детей, из которых 355 – первоклашки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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