Алиханов рассказал Путину о проблемах с вывозом товаров, изготовленных из вторсырья

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-04T12:04:36+03:00

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Губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram рассказал о том, что осталось за кадром и не попало в ленты новостей в ходе визита в Калининград президента РФ Владимира Путина.

«Владимир Владимирович поддержал несколько важных инициатив регионального бизнеса и дал ряд поручений по принципиальному решению вопроса транзитных ж/д тарифов, неизменности экономических правил игры для инвестиционных проектов региона и продолжении реконструкции Северного обхода города Калининграда», - написал Антон Алиханов.

Губернатор добавил, что он рассказал президенту о ситуации с вывозом товаров, изготовленных из вторичного сырья, приведя ушедший «в народ» пример с пластиковой бутылкой.

«Позиция нашей отрасли переработки отходов поддержана Владимиром Владимировичем, поэтому в ближайшее время ждём изменения ситуации на таможне», - добавил глава региона.

Напомним, калининградские переработчики отходов из пластика столкнулись с проблемой вывоза товаров за пределы региона. С апреля прошлого года пластик, собранный на территории региона стали считать иностранным товаром, поэтому при вывозе продукции бизнес должен совершать таможенную процедуру с уплатой всех пошлин и НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU