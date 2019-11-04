Состояние ребенка, сбитого автомобилем вместе с матерью под Пионерском, врачи оценивают как тяжелое

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-04T12:28:32+03:00

Трагедия произошла в воскресенье в середине дня

Изменить размер текста: A A

В региональном минздраве прокомментировали состояние ребенка, сбитого автомобилем вместе с матерью под Пионерском.

- Ребенок находится в Калининградской детской областной больнице, - рассказали в ведомстве. - Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Ни характер травм, полученных ребенком, ни возраст, ни пол ребенка пока не комментируют. Ранее пресс-служба областного УМВД сообщала, что пострадавший – двухлетний мальчик.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от въезда в Пионерский в 14 часов 20 минут в воскресенье, 3 ноября. Автомобиль сбил женщину, которая шла по обочине с коляской. Она погибла на месте. Ребенок был доставлен в больницу.

По информации пресс-службы областного УМВД, установлен автомобиль, который совершил наезд на маму с ребенком. По оперативной информации за рулем мог находиться 29-летний Вадим Кулик.

Пока полиция устанавливает местонахождение человека, совершившего наезд на женщину с коляской.

ИСТОЧНИК KP.RU