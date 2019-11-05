Депутаты Облдумы согласились повысить плату за капремонт в Калининградской области

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-05T16:36:16+03:00

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Члены комитета по экономической политике Калининградской областной думы поддержали инициативу правительства повысить плату за капремонт с 2020 года.

Повышение взноса на 1 рубль – с 5,9 рублей до 6,9 рублей за квадратный метр обсудили на заседании комитета во вторник, 5 ноября.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании регионального парламента, которое запланировано на 8 ноября.

В октябре на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявлял, что сейчас собственники платят взнос в размере 5,9 рублей за квадратный метр, однако их не хватает для проведения капремонта. В частности, образовывается дефицит в размере 1 млрд рублей.

Впервые информацию о том, что тариф за капремонт может быть увеличен на рубль, озвучила бывший председатель регионального Фонда капремонта Оксана Астахова в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград".

- Мы передали инициативу в Калининградскую областную думу, чтобы повысить тариф на один рубль (вместо 5,90 за квадратный метр - 6,90), - сказала она в самом начале октября. - Тариф не повышался в 2015 года. Да и такое незначительное удорожание возможно только с учетом бюджетных дотаций. Если депутаты утвердят наше предложение, новые тарифы будут введены в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU